Kickl verreißt Biografie von „profil“-Journalisten

Der Parteichef gab in seinem Video an, in das Buch über ihn nur „ein wenig hineingelesen“ zu haben. Kein Wort verlor er über seinen Werdegang, seinen Aufstieg in der FPÖ und wie er sich „an die Spitze der Partei mobbte“, wie es in im „profil“ abgedruckten Auszügen heißt. Darin wird Kickl als äußerst misstrauisch charakterisiert, vor allem gegenüber Medien. Zu Gesprächen mit Journalisten wie auch mit anderen Politikern heißt es: „Am Ende will er Recht behalten“.