Tote bei Angriff: Selenskyj gibt Westen Mitschuld

Das russische Militär hat bei einem weiteren Raketenangriff auf zivile Ziele in der Ukraine ein dicht besiedeltes Gebiet in der Stadt Tschernihiw getroffen. Die vorläufige, blutige Bilanz: Zehn Tote und 20 Verletzte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert mit Bitterkeit. Er gibt seinen westlichen Verbündeten eine Mitschuld an dem tödlichen Luftschlag.