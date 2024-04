So könnte man die Batterie-Lebensdauer verdoppeln

Die Forscher haben konventionelle Batterien sowohl mit konstantem Stromfluss als auch mit gepulstem Strom geladen und anschließend demontiert und untersucht. Dabei zeigten die Pulsstrom-Akkus deutlich weniger negative Effekte an den Elektroden, etwa in Form von Rissen oder Anlagerungen. „Das Aufladen mit gepulstem Strom fördert die homogene Verteilung der Lithium-Ionen im Graphit. Dadurch verringert sich die mechanische Belastung und dadurch die Rissbildung in den Graphitpartikeln, sodass die Graphitanode länger stabil bleibt“, heißt es von den Forschern.