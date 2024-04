Angst vor China! Diese Autos stürmen die Straßen

Jedes dritte, in Österreich neu zugelassene Auto ist entweder ein VW, Skoda oder BMW. Dahinter tummeln sich zahlreiche Automarken, die in Europa eine lange Tradition haben: Seat, Audi, Mercedes. Nichts Neues also am Automarkt! Könnte man meinen. Und dennoch tauchen auf Österreichs Straßen immer mehr Marken auf, deren Ursprung ebenso unbekannt wie deren Name ist. In den Statistiken der meistverkauften Autos tauchen diese freilich noch nicht auf.