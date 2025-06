Horror-Quali für Verstappen: „Auto war unfahrbar!“

Zwar konnte Verstappen seine letzte schnelle Runde nicht finalisieren, der Abstand zum McLaren-Piloten wäre aber trotzdem groß gewesen. Deshalb erwartet sich der Vierfach-Champion keine Wunder für das Rennen. „Ich werde nicht vorne mitkämpfen, das ist sicher. Außerdem helfen uns die wärmeren Bedingungen nicht wirklich. In dieser Saison waren wir im Rennen nie konkurrenzfähiger als im Qualifying. Mal sehen, was wir morgen machen können“, sagte Verstappen, für den der Kampf um das Podium laut eigener Aussage ein schwerer wird. Auf die WM-Wertung, in der er einen Rückstand von 43 Punkten auf Leader Oscar Piastri hat, schaue er nicht. „Ich mache einfach mein Ding in jedem Rennen.“