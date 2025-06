So soll Niedrigpreis-Garantie für Strom kommen

„Entlastung muss spürbar werden“

Wichtig ist für ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, dass es künftig eine „Niedrigpreis-Garantie“ gibt. Wenn die Strompreise an der Börse sinken, muss diese Entlastung auch bei den Haushalten spürbar werden. „Das ist eine Frage der Fairness – und zentral für das Vertrauen in den Energiemarkt“, so der Wirtschaftsminister.