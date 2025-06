Palmeiras nach 1:0 gegen Botafogo im Viertelfinale

Palmeiras steht als erstes Team im Viertelfinale der Klub-WM! Der Traditionsklub aus Sao Paulo setzte sich am Samstag in Philadelphia im brasilianischen Duell mit Meister Botafogo aus Rio de Janeiro mit 1:0 nach Verlängerung durch. Das Goldtor erzielte der eingewechselte Paulinho in der 100. Minute. Palmeiras trifft in der zweiten K.-o.-Runde des Großturniers in den USA nun am Freitag ebenfalls in Philadelphia auf den Sieger aus Benfica Lissabon gegen Chelsea.