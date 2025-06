Keine Sonnenschirme und Liegen auf Mallorca-Strand

Sommer, Sonne, Strand und Sonnenliege – so schaut der perfekte Urlaub aus. Doch auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca ist der Sonnenliegen-Notstand ausgebrochen. Konkret geht es um den östlichen Teil der Playa de Palma. Grund für den fehlenden Liegekomfort: Das Rathaus von Llucmajor hat es verabsäumt, einen Genehmigungsantrag für die saisonale Strandausstattung zu stellen. Die Hotellerie und die Urlauber sind sauer. Vor allem bei Temperaturen von bis zu 35 Grad ist an Entspannung am Meer ohne Sonnenschirm und Co. nicht zu denken.