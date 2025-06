Warum Austria Salzburg auf ein neues System setzt

In den ersten zwei bis drei Wochen gehe es darum, das Verständnis für das neue System zu bekommen, sagte Schaider, dann folge der Feinschliff. Dieses besteht aus einer Fünferkette, drei Mittelfeldspielern und einer Doppelspitze. „Wir wissen, dass wir in der 2. Liga nicht so spielen können, wie wir es in der Regionalliga getan haben“, erklärt der Cheftrainer. Weiter: „Wir möchten nach wie vor Ballbesitz haben, aus dem System dann aber andere Lösungen finden. In der 2. Liga werden wir nicht 90 Minuten vorne drauf rennen können. Da müssen wir stabil sein und die eine oder andere Umschaltaktion kreieren.“