2:3-Pleite! Bitteres Final-Drama für Deutschland

Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger Paul Wanner, um den sich auch der ÖFB für sein Nationalteam bemüht, wurde in der 106. Minute eingewechselt und sorgte beim letzten Sturmlauf der Deutschen noch für einige Akzente. Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison von Bayern München an den deutschen Bundesliga-Rivalen Heidenheim verliehen war, kam bei der Junioren-EM in fünf von sechs Partien zum Einsatz – viermal allerdings nur als „Joker“.