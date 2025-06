Zoll-Hund „Freddie“ brutal von Passagier getreten

Ein ägyptischer Einreisender namens Hamed M. (70) hatte trotzdem satte 50 Kilogramm an nicht deklarierten Frischwaren in seinem Koffer, die „Freddies“ feiner Spürnase natürlich nicht entgingen. Er meldete seinen Fund, doch just, als er Laut gab, verpasste der Ertappte dem Hund einen brutalen Fußtritt – sodass der Beagle „mit einem herzzerreißenden Jaulen durch die Luft flog“.