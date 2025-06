Austria holt Sarkaria zurück und Stürmer Botic!

Botic ist „mit einem tollen Torriecher ausgestattet!“

Botic war zuletzt in der australischen A-League treffsicher. Für seinen in Melbourne beheimateten Klub erzielte er in der regulären Saison in 26 Partien zwölf Tore – nur zwei Spieler waren in der Liga erfolgreicher. Botic war 2019 bereits bei Hoffenheim engagiert.