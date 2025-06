Bezos Hochzeitsmarathon endet mit Maskenball

Hochzeitskleid von „Dolce&Gabbana“

Die einzigen offiziellen Fotos, die bisher erschienen sind, sind jene des Modemagazins „Vogue“, das sich die Exklusivrechte für die Bilder der VIP-Hochzeit gesichert hat. Lauren Sánchez Bezos präsentiert sich in ihrem Hochzeitskleid des italienischen Modehauses „Dolce&Gabbana“ auf dem digitalen Cover, das Kleid wurde laut Vogue bereits vor eineinhalb Jahren bei einem Abendessen mit Designer Domenico Dolce in New York entworfen.