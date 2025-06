Herr Wadsak, wie wird der Sommer heuer?

„Der Sommer 2025 wird ganz normal.“ Das ist wohl eine Schlagzeile, die es niemals in eine Zeitung oder in andere Medien schaffen würde, daher wollte ich hier diese einmalige Chance nutzen und sie loswerden. Leserinnen und Leser wollen doch vom Hitzesommer, Jahrhundertsommer, von Mallorca-Wetter oder eben vom Bibbersommer, der ins Wasser fällt, lesen. Normal ist out.