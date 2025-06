„Jetzt will ich aber auch Weltmeister werden!“

Die Ambitionen waren groß. „Klar, ich wollte mit WM-Gold heimkommen“, sagt Theo Hauser. Doch am Ende überwiegt der Stolz: „Ich kann auch mit Silber gut leben. Edvin Lindh aus Schweden war an diesem Tag einfach herausragend. Aber Vize-Weltmeister hört sich schon auch ganz gut an“, grinst der 21-Jährige nach der historischen Medaille im Mountainbike-Eliminator, die der Steirer in der Türkei einheimste.