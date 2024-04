„Christoph Schlingensief war für mich wichtig“

„Krone“: Gestehen Sie uns: Was mögen Regisseure an Ihnen?

Daniel Angermayr: Sie bekommen die Hälfte meiner Gage. Nein, Scherz! Obwohl ich jetzt schon lange am Theater arbeite, haben meine Ausstattungen eine starke Affinität zur bildenden Kunst. Und das kann man mögen, oder eben auch nicht.

Sie arbeiteten mit Christoph Schlingensief zusammen, u.a. für die „Bayreuther Festspiele“. Was vermissen Sie seit seinem Tod?

Er war wichtig für meine künstlerische Entwicklung, für mein prozessorientiertes Arbeiten, die Flüchtigkeit von Materialien, das Übermalen und Überlagern von Bildern. Als wir in Bayreuth das erste Mal „Parsifal“ komplett mit allem sahen, waren wir alle völlig überwältigt von der Bilderflut, die wir da zusammengetragen hatten – das war neu vor 20 Jahren, da gab’s ja noch nicht einmal YouTube. Aber das Leben geht weiter, ich bin gerne im Hier und Jetzt.