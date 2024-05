Beifahrer war nach Unfall im Wrack eingeklemmt

Vollbremsung nützte nichts mehr

Zum Unfallhergang konnte erhoben werden, dass ein 69-jähriger Lenker aus Hirschbach im Mühlkreis mit seinem PKW auf dem Güterweg Lahrndorf unterwegs war und diesen an der B38 geradeaus in Fahrtrichtung Hirschbach überqueren wollte. Zeitgleich lenkte der 29-Jährige seinen PKW auf der B38 von Bad Leonfelden kommend in Fahrtrichtung Freistadt.