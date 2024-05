Bäder-Eintritte werden erneut vielerorts teurer

Tagesticket in Linz nun 40 Cent teurer

Deutlich mehr muss man in der Landeshauptstadt für den Gang in eine der Linzer Bäderoasen ablegen. Laut Linz-AG-Pressesprecherin Susanne Gillhofer habe man den Eintritt am Verbraucherpreisindex angepasst. So zahlt man heuer als Erwachsener 5,60 statt 5,20 € (4,80 € noch 2022), für Kinder muss man 2,80 € statt 2,60 € auf den Kassentresen legen.