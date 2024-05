Mordversuch vor Lokal: Not-OP nach Leberstich

Mehrere Haftstrafen verbüßt

Der Verdächtige verweigert dazu vorerst jede Aussage. Er ist mehrfach amtsbekannt, soll seit mittlerweile zwölf Jahren in Österreich leben und mehr als die Hälfte dieser Zeit bereits in Haft verbracht haben. Er wurde vom Polizeianhaltezentrum in die Justizanstalt Linz überstellt. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, ein Antrag auf U-Haft wurde gestellt.