So kam Geldstrafe nach Todesunfall zustande

Kein Präzedenzfall

„Für diesen Hergang gibt es keinen Präzedenzfall“, kommentierte auch die zuständige Richterin, die den geständigen Tunesier schließlich „nur“ wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 960 Euro verurteilte. Das bedeutet so viel, wie dass so ein Unfallgeschehen zumindest in Österreich noch nicht passiert ist. Das Außergewöhnliche an der Sache: Der junge Fußballer war auf der Autobahn nicht gefahren, sondern hatte nachweislich sein schwarzes Auto quer auf der zweiten und dritten Fahrspur der A 1 Autobahn geparkt, und alle Lichter sowie die Zündung ausgeschaltet.