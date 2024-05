Tränen über den Regen in einem wüsten Land

Der Wind, der Sand, eine gnadenlose Sonne und trotzdem Heimat und Lebensort. Die mehrfach preisgekrönte Fotografin Margaret Courtney-Clarke, die aus Namibia stammt, lädt in ihrer Ausstellung „Dust on the Wind“ im Francisco Carolinum ein, jene Menschen in realen Momenten zu erleben, die in einem ausgebeuteten Kontinent überleben müssen.