Steyrer Maibaum bei Diebstahl vollkommen zerstört

Ein Versuch, den Steyrer Maibaum auf dem Stadtplatz zu stehlen, endete in der Nacht auf Donnerstag in einem Fiasko. Der Baum krachte zu Boden, wobei er an mehreren Stellen brach. Die Polizei ertappte die mutmaßlichen Maibaumdiebe auf frischer Tat. Die Kommunalbetriebe der Stadt Steyr mussten ausrücken, um den Baum von der Fahrbahn zu entfernen und Sicherungsgitter aufzustellen, damit es zu keinem Unfall kommt.