Sanierungsplan für Kasberg bei Gericht eingereicht

Das Team rund um Drack führte das Skigebiet in der Wintersaison 2023/2024 weiter. Der zuständige Masseverwalter hatte den operativen Betrieb an die neu gegründete Kasberg Betriebs GmbH verpachtet, dieser Pachtvertrag war aber am 30. April ausgelaufen. Quasi in letzter Sekunde wurde nun dem Insolvenzgericht ein Sanierungsplan vorgelegt, der das Bestehen des Kasbergs sichern soll.