Konrad, das Designer-Kind aus der Blechbüchse

Brisant wie nie zuvor

Die 2018 verstorbene Christine Nöstlinger schrieb den Welterfolg bereits in den Siebzigerjahren. Sie nahm damit vorweg, was heute, in einer Epoche der Genforschung, in greifbare Nähe rückt: Designerbabys aus der Petrischale. Auch Konrad aus der Konservenbüchse ist das perfekte Kind, zumindest vorerst.