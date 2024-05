Sturz von Freundin überführte jungen Drogenlenker

Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr fuhr eine 16-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn mit ihrem Mofa auf einer Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Friedburg. In einer Rechtskurve kam sie von der Straße ab und stürzte. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Salzburg gebracht. Ein Alkotest, der im Krankenhaus durchgeführt wurde, verlief negativ.