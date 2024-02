Sara Ostertag: Männerliebe im Sog der Lügen

Es beginnt mit Beats: Pochend bahnt sich ein Abenteuer an, mit Potenzial zum Abtanzen, Abhotten - und dann ist es doch nur Theater, aber stark wie ein Pop-Konzert! Sara Ostertag, die im Vorjahr ihr Regiedebüt am Wiener Burgtheater ablieferte, inszeniert die Homosexuellen-Story „Tom auf dem Lande“ mit großem Mut zum Gesamtkunstwerk. Ihr gelingt ein großer Wurf - ja, sogar ein Quantensprung in der bisherigen Regieästhetik am Landestheater Linz.