Raus in die Natur, rein in das Vergnügen

Das Wochenende wartet mit einigen Highlights auf. Wer sportlich aktiv sein möchte, der kann sich beispielsweise beim autofreien Rad-Tag am Attersee oder dem Kletter-Opening in Steyr auspowern. Auch Kunst- und Kultur-Liebhaber kommen auf ihre Kosten, zum Beispiel in Laakirchen bei den Nockis oder beim 1. Innviertler Maitanz im Woodstock Stadel in Ort/I., der von der „Krone“ präsentiert wird.