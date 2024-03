Schönbrunn will für Schildkröten extra Kröten

Der fragwürdige Aquarien-Neubau in Schönbrunn – die „Krone“ berichtete – ist um eine freche Facette reicher: Aus dem Platzmangel im künftig viel kleineren Aquarium will Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck offenbar auch noch Kapital schlagen: Die beliebten Seychellen-Riesenschildkröten werden ins Wüstenhaus übersiedelt. Wer sie sehen will, muss künftig acht Euro extra zahlen, und auch das nur, wenn es bei den jetzigen Preisen bleibt.