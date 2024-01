Schon 1,3 Millionen Euro in Aquarium versenkt

Wirklich barrierefrei oder nur „adäquat“?

Über kolportierte Mängel an den neuen Entwürfen - etwa, dass das neue Aquarienhaus so beengt sein wird, dass Familien mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer es kaum nützen können - schweigt das Ministerium ebenso. Die Vorschriften für Barrierefreiheit seien „adäquat“ berücksichtigt worden, heißt es ohne Angabe weiterer Details. Dass die Reptilien ihr Zuhause im Aquarienhaus verlieren und nur zum Teil an anderen Stellen des Tiergartens unterkommen werden können, steht aber nun endgültig fest.