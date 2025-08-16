Wilde Donauinsel: Schlägerei mit Messern und Ästen

Im Spital klickten dann die Handschellen

Nach einer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien mussten die Männer ins Spital gebracht werden. Dort wurden zuerst noch die Schnittwunden behandelt, danach klickten die Handschellen.

Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Geldstreitigkeiten gewesen sein. Die vier Männer sitzen nun in Polizeigewahrsam, die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen ...