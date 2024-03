Willkommen in der modernen Familie!

Familien sind eben so bunt wie das Leben selbst – und doch haben sie ähnliche und vielfach auch unterschiedliche Bedürfnisse. In unserem neuen Journal „Moderne Familie“ gehen wir den Fragen nach, die sich täglich im Familienleben stellen. Dabei zeigen wir die vielen Facetten moderner Familien in Österreich, beschreiben die positiven Aspekte des Familienalltags und liefern Tipps für ein gesundes und glückliches Zusammenleben.