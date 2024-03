So sieht es jetzt im Böhler-Krankenhaus aus!

Im Keller stapelt sich das Inventar des Spitals – wenn es nicht überhaupt gleich in Containern entsorgt wird. In den Containern finden sich auch funktionstüchtige Geräte und Büromöbel. Wer die Entscheidung trifft, was weggeworfen und was behalten wird, wissen die Ärzte nicht.

(Bild: zVg)