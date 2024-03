Böhler-Räumung startet, Konzept fehlt weiterhin

Das Lorenz-Böhler-Spital in Wien wird geräumt. Was dann passiert, ist unklarer denn je: Der Plan von „Mini-Böhlers“ im AKH und in Meidling ist geplatzt. Die Stadt bereitet sich auf Aushilfe vor. Die entscheidende AUVA-Sitzung am Mittwochabend lässt aber doch noch auf ein gutes Ende hoffen.