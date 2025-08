Heißer Juni, nasser Juli: Solarbank 3 im Dauertest

Vier Solarpaneele mit einer Leistung von nicht ganz 1900 Watt peak hängen seit einigen Wochen am „Krone“-Versuchsbalkon im Oberen Mühlviertel an der Akku-Wechselrichter-Kombination Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro – hier finden Sie den ausführlichen Test mit Informationen zu Montage, Recht und Inbetriebnahme. Bis zu 60 Prozent Selbstversorgungsquote waren im ersten Test Ende Mai drin – aber mittlerweile ist Hochsommer und damit arbeitet das Balkonkraftwerk unter anderen Vorzeichen. Wie schlug es sich um heißen Juni und im ungewöhnlich nassen Juli? Wir zeigen Ihnen die Leistungsdaten in unserem Dauertest.