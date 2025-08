Feuerwehr rückt aus: Katze hinter WC eingeklemmt

In einer Wohnung in Wien-Favoriten herrschte am Samstag tierische Aufregung. Die Katze eines Mannes war den ganzen Samstag nicht auffindbar gewesen, der Besitzer suchte die Wohnung fieberhaft ab – doch keine Spur von dem Tier. Plötzlich hörte er hinter der Mauer in der Toilette ein verdächtiges Geräusch. Er alarmierte sofort die Berufsfeuerwehr, die mit einem Fahrzeug zur Katzenrettung ausrückte.