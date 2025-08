Ronaldinho sagt Wien-Gastspiel ab und klagt an

„Leider werde ich nicht an der Veranstaltung teilnehmen“, schreibt Ronaldinho in seiner Instagram-Story. „Dies liegt daran, dass das organisierende Unternehmen „Home of Legends“ seinen vertraglich festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt“, erhebt der 45-jährige Brasilianer schwere Vorwürfe. „Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung und euer Verständnis.“