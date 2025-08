Gequetschte Krebszellen reagieren mit Energieschub

Neue Strategien zur Eindämmung der Tumorausbreitung

So schützen sich also Krebszellen – gut zu wissen, falls man kein großer Fan davon ist, dass sich Krebszellen im Körper ausbreiten. Diesen Schutzmechanismus gilt es also auszutricksen. Daher ebnet die Entdeckung den Weg für neue Strategien zur Eindämmung der Tumorausbreitung, wie die Universität Innsbruck mitteilt. Denn das Team um Verena Ruprecht von der Universität Innsbruck hat gemeinsam mit Sara Sdelci vom Centre for Genomic Regulation (CRG) in Barcelona diesen Schutzmechanismus der Zellen erstmals beschrieben. Doch nicht nur Krebszellen dürften diesen Schutz haben, wahrscheinlich trifft das Phänomen auch auf Immunzellen, Neuronen und embryonale Zellen zu – alle, die sich wo durchquetschen müssen.