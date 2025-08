Leichtflugzeug vor Mallorca abgestürzt: Zwei Tote

Das Flugzeug startete am Samstag gegen 18 Uhr in Binissalem im Inneren der Insel (siehe Karte oben) gestartet. Der Pilot habe Port de Sóller an der Westküste angesteuert und sei dort Kunststücke geflogen. Ob eines dieser Manöver zum Absturz führte, war zunächst unklar.