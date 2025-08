Titel verpasst! Grabher unterlag Dopingsünderin

Damit verpasste die 29-Jährige leider auch einige Punkte, die sie in der Weltrangliste immerhin auf Rang 117 nach vorne gespült hätten. Durch den Finaleinzug wird Grabher am Montag als Nummer 124 immerhin so gut klassiert sein wie seit April 2024 nicht mehr. Die Top 100 zum Jahresende sind für den Schützling von Günter Bresnik nach wie vor in Reichweite.