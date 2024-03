Monopolbildung beim iPhone: US-Anklage gegen Apple

Untersuchungen auch in der EU

In anderen Regionen der Welt nehmen die Behörden die Geschäftspraktiken des Konzerns ebenfalls unter die Lupe. In Europa muss Apple wegen verschärfter Regulierung Software-Entwicklern erlauben, ihre Produkte direkt zu vertreiben. Bisher waren sie zur Nutzung des App Store gezwungen, bei dem Apple Provisionen von bis zu 30 Prozent kassiert.