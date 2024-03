Cook-Sager könnten Apple teuer zu stehen kommen

Abkühlung in Schwellenmärkten

Cook hatte in der Telefonkonferenz am 1. November 2018 über eine Abkühlung des Geschäfts in Schwellenmärkten wie Brasilien, Indien, Russland und Türkei gesprochen. Zugleich sagte er, China würde er „nicht in diese Kategorie einordnen“. Dann fügte er hinzu: „Unser Geschäft in China war im vergangenen Quartal sehr stark.“