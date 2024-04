„Vor 10 Jahren war ich der geilste Typ überhaupt“

Aus den Lautsprechern dröhnt ohrenbetäubende Heavy-Metal-Musik, zu „Kickstart my Heart“ von Mötley Crüe kommen zwei schwergewichtige Muskelprotze den Gang entlang. Man kann Schweiß riechen, das Adrenalin spüren. Die Zuschauer sind heiß auf den Kampf des Abends. Rückblick: Zwei Tage zuvor. Martin Heiligenbrunner kommt mit etwas unrundem Schritt bei der Tür herein, in der Hand hält der Kronstorfer eine Traumasalbe.