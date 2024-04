Kronprinzessin Amalia sprach über Flucht vor Mafia

Eigentlich wollte Amalia 2022 ja ihr Studium der Politik, Psychologie, Jus und Wirtschaft an der Universität Amsterdam beginnen, bezog sogar ein Studentenheim in der niederländischen Hauptstadt. Wenige Wochen später musste die Thronfolgerin jedoch zurückkehren in den Palast in Den Haag. Schon damals hatte das Königshaus von Drohungen gegen die Prinzessin gesprochen.