Parteien in der Jubelfalle

Auch am Sonntag noch, einen Tag nach der ziemlich langen Rede des SPÖ-Vorsitzenden Babler in Wieselburg, waren die Genossen völlig aus dem Häuschen. Jedenfalls öffentlich. In den sozialen Netzen und traditionellen Medien überboten sich die prominenten und vor allem die weniger bekannten Funktionärinnen und Repräsentanten der Sozialdemokratie mit ihren Jubelbekundungen für den Andi aus Traiskirchen.