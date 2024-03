Oh(r) weh – wenn bei Erkältung die Ohren schmerzen

„Bei Erkältungen schwillt die Nasenschleimhaut an. Das beeinflusst auch die Schleimhaut in der Eustachischen Röhre, wodurch die Belüftung im Mittelohr abnimmt. Dort entsteht dadurch ein Unterdruck, der leichte Schmerzen aufgrund der eingeschränkten Belüftung verursacht. Halsweh im Rahmen einer Erkältung kann ebenfalls in das Ohr ausstrahlen.“ Eine Mittelohrentzündung infolge eines Schnupfens tritt bei Erwachsenen – im Unterschied zu Kindern – weniger häufig auf.