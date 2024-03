1. Neuralink-Patient spielt Schach per Gedanken

„Noch in sehr frühem Stadium“

Was Neuralink gezeigt habe, sei kein „Durchbruch“, sagte Kip Ludwig, ehemaliger Programmdirektor für Neurotechnologie am National Institute of Health (NIH). „Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium nach der Implantation, und sowohl Neuralink als auch die Probanden müssen noch viel lernen, um die Menge an Informationen, die für die Steuerung zur Verfügung steht, zu maximieren“, fügte er hinzu.