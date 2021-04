Affe spielt mit Musks Neuralink-Hirnimplantat Pong

Hirnaktivität wird in Steuerbefehle „übersetzt“

Mit den Hirnaktivitäten, die beim Spielen mit Joystick entstanden, haben Musks Forscher ihr Hirn-Computer-Interface trainiert und den Joystick schließlich abgekoppelt, das Versuchstier also Pong ausschließlich mit seinen in Computerbefehle „übersetzten“ Gedanken steuern lassen.