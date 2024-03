Ermittler jagen weißhaarigen Brandstifter in Linz

Wenn's doch ein Zufall war, dann ein sehr merkwürdiger und schon der vierte in nur einem Monat: Der Brand zweier Müllinseln in einer Wohnanlage in Linz-Auwiesen beschäftigte in der Nacht auf Dienstag die Berufsfeuerwehr Linz und die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg. Zwei Verletzte sind im Spital, ein Verdächtiger im Visier der Fahnder.