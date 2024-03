Windmessungen in Brand für ein Jahr lang geplant

Wann werden sich in Vorarlberg erstmals Rotorblätter eines Windrades drehen? Das steht in den Sternen, fix ist dagegen, dass der heimische Energieversorger Illwerke VKW in Brand eine einjährige Windmessung durchführen will. „Das Messprojekt in Brand leistet einen wichtigen Beitrag, um den Vorarlberger Windatlas weiter zu verbessern und Fragestellungen zum Windkraftausbau in alpiner Region grundlegend zu erörtern“, sagt Landesrat Daniel Zadra (Grüne).