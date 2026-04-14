Seekirchen feiert Derbysieg – Kitzbühel überrascht

Buchstäblich in letzter Minute feierte Seekirchen im Salzburger Derby gegen Kuchl einen 2:1-Sieg und bleibt damit erster Verfolger von Wacker Innsbruck. Auf den Geschmack gekommen ist offenbar auch Kitzbühel: Die Tiroler jubelten im Heimspiel gegen Lustenau über einen weiteren Sieg. Die Highlights der Regionalliga-West-Runde gibt es im Video.